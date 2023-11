Ire Paul Lynch mit Booker-Literaturpreis ausgezeichnet

"Von ersten Klopfen an der Tür an zwingt uns 'Prophet Song' aus unserer Selbstgefälligkeit, während wir die schreckliche Notlage einer Frau verfolgen, die versucht, ihre Familie in einem Irland zu schützen, das in den Totalitarismus abgleitet", sagte Esi Edugyan, Vorsitzende der Booker-Jury. Das Buch sei ein "Triumph des emotionalen Geschichtenerzählens, belebend und mutig".