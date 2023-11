Malta für dauerhafte Waffenruhe - Nehammer stützt Israel

Der maltesische Ministerpräsident Robert Abela hat sich für eine dauerhafte Waffenruhe im Gazastreifen ausgesprochen. "Ich denke nicht, dass eine humanitäre Pause genug ist", sagte Abela am Montag nach einem Treffen mit Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) in Wien. "Es gibt so viele unschuldige Palästinenser, die ihr Leben verloren haben", fügte Abela hinzu. Nehammer konterte mit einer klaren Schuldzuweisung an die Hamas und bekräftigte das Selbstverteidigungsrecht Israels.

"Für Österreich ist klar, dass die Verantwortung für all das Leid im Gazastreifen die Hamas als Terrororganisation trägt", betonte der Kanzler. Er verwies darauf, dass die Hamas die Zivilbevölkerung als menschliche Schutzschilde benutze und Waffendepots unter Krankenhäusern eingerichtet habe.

Malta anerkenne das Recht Israels sich selbst zu verteidigen, nicht aber jenes auf Vergeltung, sagte Abela. Er verwies darauf, dass 12.000 Menschen im Gazastreifen ihr Leben verloren haben, was eine "bedeutende Zahl" sei. Zugleich betonte er, dass Malta als nicht-ständiges Mitglied des UNO-Sicherheitsrates bis Ende 2024 weiterhin dem Thema verpflichtet sein werde. Für eine Lösung des Nahostkonflikts brauche es Kompromissbereitschaft beider Seiten, diplomatische Bemühungen aber auch "Druck von der internationalen Gemeinschaft".

Abela hob diesbezüglich auch die Bereitschaft seines Landes hervor, als "Brückenbauer" und Vermittler tätig zu sein. Diesbezüglich vertrete Malta das Prinzip einer "aktiven Neutralität". Auf eine Frage der APA machte Abela auch klar, dass Valletta bereit sei, den Vorsitz in der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) im kommenden Jahr zu übernehmen. Abela besucht Wien zwei Tage vor dem OSZE-Jahrestreffen im nordmazedonischen Skopje, bei dem eine Lösung für die existenzbedrohende Führungskrise der Sicherheitsorganisation gefunden werden muss. Weil Russland schon seit über einem Jahr die Kandidatur Estlands für den OSZE-Vorsitz 2024 blockiert, wird schon seit Wochen über ein Einspringen Maltas diskutiert. Österreich machte sich bisher dafür stark, das Mandat des aktuellen Vorsitzlandes Nordmazedonien zu verlängern.

Beim Thema Migrationspolitik betonten Nehammer und Abela ihren Gleichklang. Der Kanzler hob diesbezüglich die guten Kontakte des Mittelmeerstaates zu nordafrikanischen Ländern hervor und kündigte an, die Aktivitäten Maltas - etwa gegenüber Libyen - auch finanziell unterstützen zu wollen.

Nehammer empfing den sozialdemokratischen Politiker um 9.00 Uhr mit militärischen Ehren vor dem Bundeskanzleramt. Abela ist seit 2020 im Amt. Sein umstrittener Vorgänger Joseph Muscat hatte im Zusammenhang mit dem Skandal um die Ermordung der Journalistin Daphne Caruana Galizia abtreten müssen, die über Korruption im kleinsten EU-Staat recherchiert hatte. In der Migrationsfrage fährt die Regierung Maltas einen harten Kurs und lässt keine Schiffe von Seenotrettern in seine Häfen einlaufen. Zu Jahresbeginn hatten Nehammer, Abela und fünf weitere EU-Regierungschefs in einem Schreiben an die EU-Spitzen mehr EU-Maßnahmen zum Außengrenzschutz, raschere Abschiebungen und neue Rückführungsabkommen mit Drittstaaten gefordert.

Angesichts der NATO-Norderweiterung ist Österreich sicherheitspolitisch an einer engen Abstimmung mit Malta gelegen, dem neben Zypern und Irland einzig verbliebenen neutralen Partnerland in der EU. So betonte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) im Juni bei einem Besuch in Valletta, dass Malta und Österreich in vielen Bereichen ähnliche Positionen hätten und eine engere Zusammenarbeit bei der Cyberabwehr und Übungen für Auslandseinsätze geplant seien.

TT Digitalabo: 1 Monat um nur € 1,- inkl. TT-ePaper und tt.com plus Zum Angebot Weitere Infos