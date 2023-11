Nordkorea stationiert Truppen und Waffen nahe Südkorea

Nordkorea hat nach Angaben der südkoreanischen Armee damit begonnen, nach dem Aussetzen eines Militärabkommens zwischen beiden Ländern Wachposten an der südlichen Grenze wiederherzustellen. Pjöngjang habe kürzlich bewaffnete Soldaten und Ausrüstung entsandt, sagte ein Armeevertreter am Montag gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.

Ein von der Armee veröffentlichtes Foto zeigte vier nordkoreanische Soldaten, die in der demilitarisierten Zone zwischen den beiden Ländern einen Wachposten aus Holz aufbauen. Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap meldete mit Verweis auf die Armee, dass alle elf Posten, die im Rahmen des Abkommens abgeschafft worden waren, wiederhergestellt werden sollen. Pjöngjang hatte bereits angekündigt, "stärker bewaffnete Streitkräfte" und "neuartige militärische Ausrüstung" an der Grenze zwischen den beiden koreanischen Staaten einsetzen zu wollen.

Südkorea hatte am vergangenen Mittwoch erklärt, ein Militärabkommen von 2018 teilweise auszusetzen und die Überwachungsmaßnahmen entlang der Grenze wieder aufzunehmen. Vorausgegangen war der Start des ersten Spionagesatelliten "Malligyong-1", den Nordkorea nach zwei gescheiterten Versuchen eine Satellitenstarts eigenen Angaben zufolge in der vergangenen Woche erfolgreich ins All gebracht hatte.