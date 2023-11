Energiewende im Sölllandl im Fokus

Zwischen Februar und November 2023 wurde mit den Gemeinden Söll, Scheffau, Ellmau und Going und Akteuren in der Region der Status quo des Strom- und Wärmeverbrauchs erhoben. Anschließend wurden die Potenziale analysiert und mögliche zukünftige Maßnahmen für die Region erarbeitet.

Die Ergebnisse des Projektes wurden im Rahmen von zwei gut besuchten Veranstaltungen in Söll und Going präsentiert. Der Wissenschafter Klaus Jäger, gebürtiger Scheffauer und Forscher am Helmholtz-Zentrum in Berlin, eröffnete beide Abende mit einer Präsentation. Anschließend präsentierte das Austrian Institut of Technologies die Projektergebnisse. (TT)