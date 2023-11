Alko-Lenker mit zwei Promille auf der Brennerautobahn erwischt

Gries am Brenner – Einen stark alkoholisierten Fahrer konnte die Polizei am Sonntagnachmittag aus dem Verkehr ziehen. So wurde gegen 15.55 Uhr auf der A13 der Brennerautobahn Richtung Innsbruck, im Gemeindegebiet von Gries am Brenner, ein stark alkoholisierter, 36-jähriger, moldawischer Lkw-Fahrer mit polnischem Sattelkraftfahrzeug angehalten.