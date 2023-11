Mehr als zwei Promille: Betrunkener Lkw-Fahrer auf Brennerautobahn aus Verkehr gezogen

Gries am Brenner – Einen stark alkoholisierten Verkehrsteilnehmer konnte die Polizei am Sonntagnachmittag aus dem Verkehr ziehen. Der 36-jährige Lkw-Fahrer aus Moldawien wurde gegen 15.55 Uhr auf der A13 der Brennerautobahn in Richtung Innsbruck im Bereich Gries am Brenner angehalten.