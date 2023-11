Gemeinderätinnen machen gegen Gewalt mobil: Wertschätzung beginnt bei Wahl der Worte

Noch immer gebe es typische Sager wie jene von der angeblich „gesunden Ohrfeige“ oder von „den Weibern, die eine Kinderbetreuung bräuchten, um Kaffee trinken zu gehen“. Aus diesen Gründen haben sich die beiden Mandatarinnen dazu entschlossen, am Dienstag um 19 Uhr einen Info-Abend im Feuerwehrhaus in Sautens zu organisieren.

In erster Linie richtet sich dieser an die Kommunalpolitik, aber auch an interessierte Bürger. „Von der Polizei über die Männerberatung bis zum Gewaltschutzzentrum sowie Vertreter weiterer Organisationen nehmen an einer Podiumsdiskussion teil“, informiert Kratzer. Den zwei Initiatorinnen ist wichtig, dass „hingeschaut und nicht weggeschaut wird“, denn Gewalt habe viele Gesichter.