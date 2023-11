Festakt mit einigen Tiroler Tennis-Juwelen und Rekordzahlen

Innsbruck – Tennisjuwel Anna Pircher hat keine Vorbilder. Sie will selbst eines werden – und ist auf dem besten Weg dazu. Als erst 13-Jährige gewann sie in der U14-Klasse nationale und internationale Titel in Serie, steht auf Nr. 3 der europäischen Jugendrangliste in ihrer Klasse. Pircher mischt auch die Konkurrenz in der U18 auf. Wie zuletzt in Marburg, als sie erst im Halbfinale gestoppt werden konnte. Anschließend ließ es sich die Zammerin nicht nehmen, den Ehrenpreis des Tiroler Tennisverbandes anlässlich der 73. Generalversammlung in Arzl bei Innsbruck persönlich in Empfang zu nehmen. Honoriert mit großem Applaus. Auch von den Dachverbandspräsidenten Hubert Piegger (ASVÖ) und Heinz Öhler (ASKÖ).