Geldnöte und Spenden: „Tirol Live“ heute ab 18 Uhr auf TT.com

Heute geht es bei „Tirol Live“ ums Geld. Um Spenden, damit Hilfsorganisationen Menschen in Not unterstützen und ihren Alltag erleichtern können. Die Spendenbereitschaft in Tirol ist groß, vor allem in der Weihnachtszeit. Darüber wird heute die geschäftsführende Obfrau des Tiroler Blinden- und Sehbehindertenverbands, Sabine Karrer, sprechen.