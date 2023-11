Bislang galt Kamera-Verbot in den U-Ausschüssen, weil es die ÖVP so wollte

Wien – In der Vergangenheit wollte die ÖVP von einer Live-Übertragung der U-Ausschüsse nichts wissen. Diese in Deutschland geübte Praxis kann dazu beitragen, dass sich die interessierte Bevölkerung selbst ein Bild über die Kompetenz der fragenden Abgeordneten und die Antwortwilligkeit der Aussagepersonen bilden. So lautete jedenfalls eine der Begründungen von SPÖ, Grünen, FPÖ und NEOS. Sie fordern schon eine Zeitlang das Aus für ein Kamera-Verbot.

Am Sonntag sprach sich nun im ORF-Talk „Im Zentrum“ ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker grundsätzlich für eine Live-Übertragung von U-Ausschüssen aus. Die Aussage überraschte, zudem freuten sich die anderen Parteien über das Einlenken der ÖVP. Doch ist es tatsächlich ein Einlenken? Am Montag nachgefragt bei dem hierfür zuständigen ÖVP-Klub, wollte Klubobmann August Wöginger keine Stellungnahme abgeben. Man verwies auf die Partei, also auf Stocker. In der Partei nachgefragt, hieß es, man wolle hierzu keine Auskunft geben, aber man plane für den heutigen Dienstag eine Pressekonferenz. Es ist zu erwarten, dass die ÖVP ein mögliches Ja zu Live-Übertragungen an von ihr gewünschte U-Ausschuss-Reformen koppelt.