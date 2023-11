Maisbau wiederbelebt: Damit der Tirggen auch weiter Tirggen heißen kann

Hunderte Maiskolben leuchten dunkelgelb in der Herbstsonne an der Fassade des Bauernhofs der Familie Glatzl in Haiming. Hier hängt das Getreide den Winter über zum Trocknen. Denn der Betrieb ist der letzte Maisbauer im Ort, der nicht nur die alten Sorten bewahrt, sondern auch das Handwerk von einst wieder zum Leben erweckt hat.

Kein einziges Mal kommt Hans Glatzl das Wort „Mais“ über die Lippen. In Haiming, wo sich der 72-Jährige am Hof seines Bruders Josef auf das gelbe Korn aus Übersee spezialisiert hat, sagt man nämlich Tirggen. Immer. Nicht politisch, nicht wertend gemeint, sondern schlicht in Mundart abgeleitet vom „türkischen Weizen“, der über den Umweg übers Schwarze Meer und Italien in den Alpenraum gekommen ist.