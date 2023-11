Weltmeister auf Pump

Viereinhalb Jahre nach der Nordischen Ski-WM versinkt Seefeld in einem finanziellen Chaos. Und das ist umso dramatischer, weil die wirtschaftlichen Aussichten für die Kommunen ohnehin alles andere als rosig sind.

Geld wächst nicht auf den Bäumen, für manche Tiroler Gemeinden ist das allerdings kein finanzieller Hemmschuh: So hatte Matrei in Osttirol 36 Millionen Euro an Schulden angehäuft und musste im heurigen Frühjahr außergerichtlich saniert werden. Das Land Tirol schießt dafür 6,6 Millionen Euro zu.