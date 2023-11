Zehn Millionen Euro für 63 Projekte für die Wasser-Infrastruktur in Tirol

In Tirol lösen 10 Mio. Euro an Bundesförderungen 32,2 Mio. Euro an Investitionen aus. Dadurch können 63 Wasser-Projekte umgesetzt werden, so das Ministerium in einer Aussendung. „Ein großer Teil der Aufträge wird erfahrungsgemäß regional vergeben und sichert Arbeitsplätze in unmittelbarer Nähe der umgesetzten Projekte“, betont der Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig und verweist auf zwei große Trinkwasserprojekte in Sankt Ulrich am Pillersee.