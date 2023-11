Banküberfall in Kufstein: Bewaffneter Täter auf der Flucht, Alarmfahndung läuft

Kufstein – Dramatische Szenen spielten sich am Dienstagvormittag im Unterland ab: Gegen 9.45 Uhr überfiel ein bewaffneter Mann mit Sturmhaube eine Bank am Unteren Stadtplatz in Kufstein, anschließend suchte er zu Fuß das Weite. Sofort wurde eine Alarmfahndung eingeleitet. Der Augenzeuge Andreas A. gab im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung an, dass er den Täter beobachtet habe, wie er aus der Bank in Richtung Inn geflüchtet sei.