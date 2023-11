Blitzschnell, wortlos und bewaffnet: Täter nach Banküberfall in Kufstein weiter auf der Flucht

Kufstein – Diesen Kaffee wird Andreas A. so schnell nicht vergessen. Während er am Dienstagvormittag gemütlich in einem Lokal am Unteren Stadtplatz saß und aus dem großen Fenster auf die Fußgängerzone blickte, sah er plötzlich einen Mann aus der Volksbank stürmen und davonlaufen. „Ich dachte mir noch, das ist komisch. Warum hat der eine Sturmhaube heruntergezogen, so kalt ist es ja nicht“, erzählt der Kufsteiner. Minuten später wurde es ihm und vielen anderen Kufsteinern klar. Mit Blaulicht und Martinshorn raste ein Polizeiauto vor der Volksbank Kufstein vor: Das Geldinstitut war überfallen worden.