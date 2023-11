Mitarbeiter rastet total aus: Weihnachtsfeier in Graz endet mit Verletzter

Bei einer Weihnachtsfeier in Graz verletzte ein Mann seine Kollegin und verwüstete das Lokal, in dem die Angestellten eigentlich friedlich feiern wollten.

Graz – Ein 32-Jähriger ist am Montagabend in Graz bei einer Weihnachtsfeier ausgerastet, hat eine Kollegin verletzt, ein Lokal verwüstet und schließlich einen Tramfahrer attackiert. Passanten alarmierten die Polizei, der Afghane wurde festgenommen. Auch in Polizeigewahrsam beruhigte er sich nicht und versuchte die Beamten mit Tritten zu verletzen, nachdem er sie bedroht hatte, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Dienstag mit.

Der Mann war gegen 21.50 Uhr während einer Weihnachtsfeier in einem Lokal in der Innenstadt mit seiner Arbeitskollegin in einen Streit geraten. Plötzlich drückte der 32-Jährige ihre Hände zusammen, während sie ein Glas in ihrer Hand hielt. Die Frau erlitt Schnittverletzungen an der Hand. In weiterer Folge bedrohte der Mann seine Kollegin mit dem Umbringen und randalierte im Gastraum.