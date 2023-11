Genussvolle Weihnachten mit Weinspezialitäten von Gottardi

Vollendeter Genuss verpackt in edlen Flaschen: Wer Wein verschenkt, zeigt Geschmack und öffnet für Freunde, Partner und Familie das Tor zu einer Welt voller Aromen und feinster Vielfalt. Eine eindrucksvolle Auswahl an Weinen bietet der Familienbetrieb Gottardi auf rund 170 Quadratmetern mitten im Herzen von Innsbruck.

Bei Gottardi gibt es eine große Auswahl an Geschenkspaketen in unterschiedlichen Preisklassen. Besonders beliebt sind die individuell zusammengestellten Pakete nach den Vorstellungen der Kunden: rot, weiß, gemischt, prickelnd oder hochprozentig, regional oder international, in der eleganten Holzkiste oder im edlen Geschenkkarton.

Wer sich davon überzeugen will, der besucht am besten selbst die Vinothek in der Heiliggeiststraße 10 in Innsbruck. Die erfahrenen Diplomsommeliers entführen Sie – ob Neuling oder Connaisseur – auf eine spannende Genussreise durch ein abwechslungsreiches Angebot, geprägt von berühmten Weindynastien, österreichischen Star- und Jungwinzern sowie von kleineren, (noch!) unbekannten Produzenten aus aller Welt.