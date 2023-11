Wiener Städtische eröffnet neue Geschäftsstelle in Imst

Um noch näher bei den Kund:innen zu sein, verstärkt die Wiener Städtische ihre Präsenz im Tiroler Oberland und hat vor kurzem eine Geschäftsstelle in Imst eröffnet. Mit der neuen Geschäftsstelle kümmern sich nun 24 Mitarbeiter:innen an den Standorten im Tiroler Oberland um die Sorgen und Anliegen der 12.000 Kund:innen in der Region. „Vor allem die steigenden Schäden aufgrund von Naturkatastrophen haben uns dazu veranlasst, die lokale Präsenz im Tiroler Oberland zu verstärken. Hier haben sich die Schäden im Vergleich zum Vorjahr versiebenfacht. Mit unserer neuen Geschäftsstelle sind wir noch näher an den Kundinnen und Kunden“, so Walter Peer, Landesdirektor der Wiener Städtischen in Tirol.