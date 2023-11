Land investiert 10 Millionen Euro für schnelles Internet

Bis 2028 will das Land Tirol den Ausbaugrad bei den Glasfasernetzen in den Tiroler Gemeinden auf 75 Prozent erhöhen.

Innsbruck – Im Rahmen des Breitband-Masterplans zielt das Land Tirol darauf auf, sowohl die Wirtschaft aber auch die Bevölkerung flächendeckend mit Breitbandinfrastruktur zu versorgen. Dafür wurden die bisherigen Maßnahmen weiterentwickelt und bis 2028 festgeschrieben, wie Digitalisierungslandesrat Mario Gerber am Dienstag erklärte.

In diesem Kontext verwies Rainer Seyrling, Vorstand der Landesabteilung für Digitalisierung auf ein „in Österreich einmaliges Modell“. „Die Gemeinden bauen die Glasfaser-Infrastruktur und vermieten die Netze dann an die Betreiber“, erläutert Seyrling. Das Besondere daran: Die Unternehmen haben sich verpflichtet, keine eigene Infrastruktur zu schaffen und zahlen an die jeweiligen Gemeinden 30 Prozent vom Endkundenumsatz.