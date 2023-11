Lkw rutschte in Biberwier von Straße und verfehlte Chalet knapp

Biberwier – Bei winterlichen Fahrbahnverhältnissen ist am Dienstagabend am Ortseingang von Biberwier ein Lkw von der Straße gerutscht. Laut ersten Informationen verfehlte das Heck des Sattelschleppers mit litauischem Kennzeichen eines der dortigen Chalets nur knapp. Der Lenker blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Bergungsarbeiten dauerten am Abend noch an. (TT.com)