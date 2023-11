Schweden fordert "starke Entscheidung" für Ukraine-Beitritt

Schweden zeigt sich unbeeindruckt vom Vorstoß des ungarischen Premiers Viktor Orban, der die EU-Perspektive der Ukraine auf den Prüfstand stellen will. Beim EU-Gipfel brauche es eine "starke Entscheidung" in Sachen Beitrittsgespräche, sagte EU-Ministerin Jessika Roswall im APA-Interview. Die EU müsse sich auch auf eine langfristige finanzielle Unterstützung Kiews einigen. Swexit-Sorgen macht sich die konservative Politikerin keine, die Schweden seien sehr pro-europäisch.

"Bisher konnten wir (in der Ukraine-Politik, Anm.) die Einigkeit in der Europäischen Union erhalten, und das war ganz wichtig", sagte Roswall. Dies sei auch einer der großen Erfolge der schwedischen Ratspräsidentschaft im ersten Halbjahr gewesen, unter der zwei weitere Sanktionspakete gegen Russland beschlossen worden seien. Zwar werde es immer schwerer, sich auf neue Sanktionspakete zu einigen, aber die Unterstützung der Ukraine sei weiterhin "sehr stark", betonte Roswall.

Die Parteifreundin des schwedischen Regierungschefs Ulf Kristersson bekräftigte das Nein zur von der EU-Kommission geforderten Budgeterhöhung, die unter anderem mit dem Finanzierungsbedarf Kiews begründet wird. "Was die Unterstützung für die Ukraine betrifft, so sind wir natürlich dafür", sagte Roswall. Grundsätzlich solle die EU aber so vorgehen, wie man es auch auf nationaler Ebene bei Budgetproblemen tue, nämlich mittels Umschichtungen.

Schweden habe diesbezüglich schon Vorschläge gemacht und ziehe mit Österreich an einem Strang, sagte die Ministerin, die am Dienstag in Wien ihre Amtskollegin Karoline Edtstadler (ÖVP) getroffen hatte. "Wir sind gleichgesinnt, so wie wir es auch im Jahr 2020 waren", sagte Roswall mit Blick auf die damaligen Verhandlungen über den EU-Finanzrahmen, als die beiden Länder gemeinsam mit Dänemark und den Niederlanden als Allianz der "Frugalen Vier" aufgetreten waren.