Geld ist bei Pensionistenjobs nicht das Wichtigste

Arbeiten in der Pension: Umfrage des Regionalmanagements KUUSK zeigte großes Interesse an Jobmöglichkeiten.

Kufstein – Das Ergebnis ist eindeutig: Viele PensionIstinnen wollen arbeiten, anderseits hätten die Betriebe großes Interesse an ihnen. Jetzt geht es zum einen um die nötige Beratung der Arbeitswilligen und zum anderen um das Zusammenbringen der beiden Seiten.

Die frühere Kufsteiner Chefin des Kufsteiner Arbeitsmarktservice (AMS), Margit Exenberger, hat dazu im Sommer dieses Jahres die Situation im Bezirk Kufstein erhoben. Der Anstoß dazu erfolgte im Rahmen des Projektes „Arbeitsinnovation“ des Regionalmanagment KUUSK (Kufstein und Umgebung, Untere Schranne – Kaiserwinkl). So wurden 112 Personen befragt. 50 Pensionistinnen und Pensionisten bzw. 44,6 Prozent gaben an, dass sie noch gerne arbeiten möchten. Nur für ein Drittel geht es dabei um die Verdienstmöglichkeit, je ein weiteres Drittel der Befragten will dadurch Kontakte zu andere Menschen halten oder eine Aufgabe haben.

Motivation für eine Beschäftigung wäre das zusätzliche Einkommen, aber auch soziale Gründe. Margit Exenberger (Projektverantwortliche)

Interessant bei dieser Erhebung ist auch, dass zwar 50 der befragten Personen gerne arbeiten würden, lediglich 18 aber aktiv nach einem Job suchen.

Was auf keinen großen Widerhall stieß: die Frage, ob eine Onlineplattform für die Suche bzw. Vermittlung interessant wäre. Eines hingegen ist für fast 50 Prozent der Befragten notwendig: eine entsprechende Beratung der rechtlichen und steuerlichen Bedingungen.

Auf Seite der Betriebe schränkte Exenberger die Befragung auf 35 Betriebe ein, „da aber sehr viele große Firmen mitgemacht haben, vereinen sie 11.479 Arbeitsnehmer“. Das Interesse an der Beschäftigung von Pensionisten zeigt sich daran, dass bei den Unternehmen 572 Arbeitskräfte gesucht werden und in den nächsten fünf Jahren 575 Mitarbeiter in Pension gegen. Daher könnten bzw. würden 65 Prozent der Firmen Jobs zur Verfügung stellen. Und immerhin ein Drittel glaubt, dass sie damit den Fachkäftemangel abfedern könnten.

Da auf Seite der Arbeitswilligen und Betriebe ein großes Interesse an diesem Thema besteht, hat KUUSK eine Infokampagne gestartet. Interessierte Firmen wurden bereits beraten, Pensionisten sind am 24. Jänner zu einem Informationsnachmittag ab 13.30 Uhr in die Lounge des Hotels Andreas Hofer in Kufstein eingeladen. Titel der Veranstaltung: „Lebensgeschichten und Arbeitssachen“.