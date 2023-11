Weitere Freilassung von Geiseln und Gefangenen im Gazastreifen erwartet

Die USA kündigten an, man werde weiter mit Israel, Katar und Ägypten zusammenarbeiten, um zu sehen, ob die Pausen weiter ausgedehnt werden könnten. Auch am Mittwoch könnten Geiseln im Austausch mit palästinensischen Häftlingen freikommen.

Israel hatte mitgeteilt, die Feuerpause könne weiter verlängert werden, sofern die Hamas weiterhin mindestens zehn israelische Geiseln pro Tag freilasse. Am Dienstagabend hatten die Islamisten zehn Israelis sowie zwei Ausländer aus ihrer Gewalt entlassen, darunter auch eine 75-jährige Frau, deren Antrag auf die österreichische Staatsbürgerschaft vor dem Abschluss steht. Sie war mit einem mittlerweile verstorbenen Österreicher verheiratet. Kurze Zeit später ließ Israel 30 Palästinenser aus dem Ofer-Gefängnis im besetzten Westjordanland und einem Internierungslager in Jerusalem frei.

Das Golfemirat Katar, Ägypten und die USA vermitteln in den Gesprächen über die Feuerpause. Am Dienstag waren CIA-Direktor William Burns und der Chef des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad, David Barnea, nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in Doha eingetroffen, um sich mit dem katarischem Ministerpräsidenten Abdulrahman Al Thani über eine Ausweitung der Pause zu sprechen. Katar hat gute Kontakte zu der Organisation. In dem Golfemirat lebt die Hamas-Führungsspitze.