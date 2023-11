Republikanerin Liz Cheney warnt eindringlich vor Trump

„Können keinen Präsidenten überleben, der bereit ist, unsere Verfassung außer Kraft zu setzen", schreibt Trumps Parteikollegin in ihrem neuen Buch „Oath and Honor".

Washington – Die US-Republikanerin Liz Cheney hat erneut mit deutlichen Worten vor Ex-Präsident Donald Trump gewarnt und ihre Parteikollegen scharf kritisiert. „Als Nation können wir eine schädliche Politik für eine vierjährige Amtszeit ertragen", schreibt Cheney in ihrem neuen Buch „Oath and Honor" (dt.: „Eid und Ehre"), aus dem der Sender CNN am Dienstag zitierte. „Aber wir können keinen Präsidenten überleben, der bereit ist, unsere Verfassung außer Kraft zu setzen."