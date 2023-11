„Traurigster Elefant der Welt“ im Zoo von Manila verstorben

Manila – Die Elefantenkuh Mali, die fast fünf Jahrzehnte allein in einem Beton-Gehege im Zoo der philippinischen Hauptstadt Manila gelebt hat, ist tot. Das wahrscheinlich im Jahr 1974 in Sri Lanka geborene Tier sei am Dienstag gestorben, teilten die Bürgermeisterin von Manila, Honey Lacuna, und die Tierschutzorganisation PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) mit. PETA hatte Mali mehrmals als „traurigsten Elefanten der Welt“ bezeichnet.