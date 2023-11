Massenschlägerei mit 20 Jugendlichen in Triest: Zwei Verletzte mit Messerstichen

Jugendbanden gingen am Sonntag im Zentrum von Triest mit Stangen, Stöcken, Messern aufeinander los.

Triest, Rom – Im Zentrum von Triest ist es am Sonntag zu einer Massenschlägerei gekommen, an der mehr als 20 Personen, allesamt Jugendliche und sogar Minderjährige, sowie Ausländer beteiligt waren. Zwei Jugendbanden, eine afghanische und eine pakistanische, gingen mit Stangen, Stöcken, Messern und einer Spielzeugpistole aufeinander los. Zwei Jugendliche wurden durch Messerstiche verletzt, teilte die Polizei am Dienstagabend mit.