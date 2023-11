Papst Franziskus bei Generalaudienz: „Mir geht es immer noch nicht gut“

Vatikanstadt – Der Papst hat am Mittwoch an der Generalaudienz in der Audienzhalle Paul VI. teilgenommen, aber wegen Heiserkeit die Katechese nicht verlesen. „Mir geht es immer noch nicht gut, mit dieser Grippe und die Stimme ist nicht gut“, sagte er mit schwacher Stimme. Die Katechese wurde von seinem Mitarbeiter Filippo Ciampanelli, Mitglied des Staatssekretariats, verlesen. Franziskus rief zu Gebeten für die Situation in Israel und Palästina auf.