WSG-Präsidentin Langes: „Wir werden mit unserem Weg Recht bekommen“

WSG-Präsidentin Diana Langes (51) will das Vereins-Minus nicht überbewerten und glaubt an einen positiven Saisonabschluss.

Langes: Natürlich gelten für uns die Gesetze des Fußballs auch. Aber so wie in anderen Bereichen kann man auch hier die geltenden Gesetze unterschiedlich auslegen. Und ich bin mir sicher, dass wir auch heuer wieder mit unserem Weg in letzter Instanz Recht bekommen werden. ,Hire and fire‘ war noch nie unser Ding. Wir sind gut damit beraten, auch in Zukunft nicht vorschnell in Panik zu verfallen.