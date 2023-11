Fake Shops, Betrugsmaschen & Co: Stellt uns eure Fragen zum Thema Online-Shopping

Diesen Freitag ab 10 Uhr nimmt sich Thorsten Behrens eine Stunde Zeit, um eure Fragen in unserem „Gut zu wissen“-Chat zu beantworten. Die Fragen könnt ihr schon jetzt stellen, entweder per E-Mail an gutzuwissen@tt.com oder direkt über das unten angehängte Formular bzw. in den Kommentaren.