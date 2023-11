Ohne sie geht's nicht

Das, was freiwillige Mitarbeiter:innen im Roten Kreuz, aber auch in den vielen anderen Organisationen, leisten, ist demnach alles andere als selbstverständlich. Und es ist für sie auch nicht immer leicht, sich regelmäßig und ohne Bezahlung für eine gute Sache einzusetzen.

So ist es unter anderem nötig, dass der persönliche, freiwillige Einsatz mit Beruf, Ausbildung, Familie und mit der Freundschaftspflege in Einklang gebracht werden kann. Apropos Freunde: Was die freiwilligen Mit­ar­beiter:innen im Roten Kreuz ganz besonders an ihrer Aufgabe schätzen ist nicht nur, dass sie Menschen in Notsituationen helfen können, sondern dass sie beim Roten Kreuz Freunde gewinnen. Meist solche, die dann ein Leben lang auch Freunde bleiben.