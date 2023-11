Hochfilzen ist bereit für den Biathlon-Weltcup

In der kommenden Woche, von 8. bis 10. Dezember, verwandelt sich Hochfilzen erneut in das Mekka der Biathlonfans. Die Vorbereitungen für den Weltcup verlaufen planmäßig und bereits jetzt präsentiert sich die Strecke in winterlichem Weiß.

Es sind nur noch wenige Tage bis zum Biathlon Weltcup in Hochfilzen. Die Vorbereitungen rund um das Stadion sowie die Strecke sind nahezu abgeschlossen und auch Frau Holle hat bereits für eine prächtige Schneedecke in der Unterlandgemeinde gesorgt. Perfekte Voraussetzungen also für ein packendes Rennwochenende, auf das sich auch die Ski Austria Stars besonders freuen, wie Lokalmatador Felix Leitner betont: „Die Heimrennen in Hochfilzen sind immer wieder ein Highlight. Die Stimmung im Stadion und entlang der Strecke, mit den vielen Fans, ist einfach unglaublich und wir wollen den Zuschauern allen Grund zum Jubeln geben.“ Die erste Gelegenheit dazu bietet sich am Freitag, 8. Dezember, bei den beiden Sprintrennen.

Heimische Damen wollen auf das Podest

Hier heißt es für Leitner, Eder, Hauser, Gandler und Co. nicht nur eine gute Platzierung zu erzielen, sondern auch eine optimale Startposition für die tags darauf stattfindenden Verfolgungsrennen zu schaffen. Als krönender Höhepunkt stehen am Sonntag die Staffelrennen auf dem Programm und da wollen vor allem die Damen endlich den Sprung auf das Podest schaffen. Die Konkurrenz ist jedoch groß und das Feld der Loipenjäger aus 29 Nationen auch in Hochfilzen stark besetzt. „Die Dichte im Biathlon ist enorm, aber mein Ziel ist es schon, auch in der diesjährigen Saison wieder auf´s Podium zu laufen“, zeigt sich die Tirolerin Lisa Hauser kämpferisch.

Großartige Stimmung

Mit dem Zieleinlauf direkt vor der B-Tribüne, tollem Blick auf den Schießstand und modernster Technik sind die Zuschauer:innen im Stadion auf Tuchfühlung mit ihren Stars. Die Siegerehrungen finden direkt nach den Rennen im Stadion statt, so dass die Zuschauer keinen Moment verpassen. Hautnah ist der Abstand der Fans zu den Athlet:innen auch entlang der Strecke. Video-Walls, Top-Moderatoren und ein Unterhaltungsprogramm sowohl am Stadionvorplatz als auch in der WM-Halle sorgen für zusätzliche Stimmung. Auch nach den Rennen ist die Feier noch lange nicht vorbei, denn am Freitag und Samstag steigt im Kulturhaus in Hochfilzen die Biathlon Party.

Tickets online bestellen

Noch sind in fast allen Kategorien Tickets verfügbar und können bequem über den Online-Ticketshop auf www.biathlon-hochfilzen.at oder www.skiaustriaticket.at bestellt werden. Das Eintritts-ticket ist am Veranstaltungstag zugleich der Fahrschein für die Shuttlebusverbin- dungen von Saalfelden nach Hochfilzen und innerhalb des Pillerseetals.

Öffi-Eventticket lösen

Für den jeweiligen Veranstaltungstag gilt es im Vorfeld ein Öffi-Eventticket zu lösen. Das Öffi-Eventticket gilt als Fahrschein für die tirolweite An- und Abreise zur Biathlon-Veranstaltung in Hochfilzen mit allen VVT-Nahverkehrsverbindungen (ausgenommen Kernzone Innsbruck, ÖBB IC, ÖBB EC, ÖBB Railjet und WESTbahn).