Tiroler Landesregierung beschloss Erhöhung der Mindestsicherung

Innsbruck – Die Tiroler Landesregierung aus ÖVP und SPÖ hat in ihrer Regierungssitzung am Dienstag die Erhöhung der Mindestsicherung mit Jahresbeginn 2024 beschlossen. Einerseits werden die Richtsätze zur Sicherung des Lebensunterhalts um rund zehn Prozent angehoben, andererseits tritt mit Dezember eine neu beschlossene Wohnkostenverordnung als Teil der Mindestsicherung in Kraft. Insgesamt stehen für die Mindestsicherung zusätzlich rund acht Millionen Euro zur Verfügung, hieß es.