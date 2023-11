Gute Schneelage: Patscherkofelbahn soll früher als geplant starten

Innsbruck – Eigentlich war der Beginn der Wintersaison am Patscherkofel erst für 16. Dezember angekündigt. Doch Schneelage und niedrige Temperaturen sollen nun einen früheren Auftakt möglich machen. „Die Patscherkofelbahn wird alles dafür tun, so bald wie möglich aufzusperren“, berichtete BM Georg Willi (Grüne) am Mittwoch nach dem Stadtsenat, „Ziel ist ein Saisonstart rund um den 8. Dezember.“ FPÖ-Stadtrat Rudi Federspiel hatte diese Woche vehement auf einen früheren Termin gedrängt: „Während in der Stadt bereits der Christkindlmarkt boomt, stehen die Uhren am Patscherkofel still.“ (md)