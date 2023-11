Europacup-Aus für Hypo Tirol nach engem Match bei Fenerbahce Istanbul

Istanbul – Nichts wurde aus der Europacup-Sensation, wenn auch die Volleyballer von Hypo Tirol knapp dran waren am Aufstieg in die nächste Runde des CEV-Cups: In einem spannenden Duell unterlagen die Innsbrucker in Istanbul dem türkischen Spitzenklub Fenerbahçe Istanbul mit 1:3 (32, -26, -19, -19) und schieden trotz des 3:2-Siegs vergangene Woche aus.