Karambolage auf Innsbrucker Kreuzung: Drei Fahrzeuge kollidierten in Kranebitten

Innsbruck – Zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen kam es am Mittwochabend in Innsbruck. Gegen 22 Uhr fuhr ein 58-jähriger Österreicher mit seinem Pkw auf der B 177 vom Stadtgebiet Innsbruck in westliche Richtung. Im Kreuzungsbereich in Kranebitten kam ihm auf der Abbiegespur der B 171b eine 26-jährige kroatische Staatsbürgerin mit ihrem Wagen entgegen. Dabei kam es zu einer Kollision mit dem Pkw des 58-Jährigen. Der Mann verriss sein Fahrzeug und prallte frontal in den Wagen eines 24-jährigen österreichischen Staatsbürgers der sich auf der Abbiegespur befand.