Neue Petition gegen Verbauung der Tiroler Gletscher

Mötz – Seine vor vier Jahren initiierte Online-Petition gegen den Gletscherskigebiets-Zusammenschluss Ötztal-Pitztal liegt derzeit bei knapp 174.000 Unterstützern. Am Montagnachmittag legte der Mötzer Umweltaktivist Gerd Estermann mit einer zweiten Petition nach: Es geht um den weiteren Ausbau der bestehenden Gletscherskigebiete. „Konkreter Anlass sind die beiden geplanten Projekte am Pitztaler und am Kaunertaler Gletscher“, erklärt er. „Das können wir nicht widerspruchslos hinnehmen.“ Er will „die Bestrebungen abwürgen, Gletscher sind ein Tabu“. Die Einladung zur Unterzeichnung der Petition, die an die Tiroler Regierungsspitze gerichtet ist, hatte er an jene 50.000 Personen ausgesprochen, die er in seinem Newsletter gelistet hat.