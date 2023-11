„Tiroler Sternenhimmel“ Leserinnen und Leser der TT helfen Kindern in Not

Die TT startet wieder eine Spendenaktion für Kinder und Jugendliche in Not. Am 21. Dezember findet mit dem „Tiroler Sternenhimmel am Birkenberg“ bei Telfs erstmals ein großer Benefizabend statt.

Innsbruck, Telfs – Im Jahr 2015 wurde auf Initiative des Telfer Industriellen Arthur Thöni zusammen mit starken Projektpartnern die Initiative „Tiroler Sternenhimmel“ zugunsten des „Netzwerks Tirol hilft“ gegründet. Das erklärte und unveränderte Ziel von damals bis heute: rasche Hilfe für in Not geratene Tirolerinnen und Tiroler. Und jede Spende kommt nach einer Prüfung ohne Abschläge ohne Verwaltungskosten voll bei den Betroffenen an. Auch in einem so wohlhabenden Land wie Tirol gibt es Menschen, die oft unverschuldet in Not geraten.

Von Beginn an unterstützt neben Alp-Events und weiteren Partnern die Tiroler Tageszeitung als das Leitmedium im Land den „Tiroler Sternenhimmel“, unter anderem mit einer jährlichen Zahlschein-Spendenaktion. Heute ersuchen wir Sie, liebe Leserinnen und Leser der TT, Ihr Herz zu öffnen und den der Donnerstagausgabe der TT beiliegenden Zahlschein zu nutzen oder via Online-Banking zu spenden.

Spendenkonto Verwendungszweck: „Tiroler Sternenhimmel“ Empfänger: „Netzwerk Tirol hilft“ IBAN AT13 5700 0300 5534 9972 (Hypo Tirol)

Das gespendete Geld der sehr großen TT-LeserInnen-Familie ist in diesem Jahr für in Notsituationen geratene Kinder und Jugendliche zweckgewidmet. Hier gehe es um materielle Hilfe ebenso wie um psychische und psychologische Hilfe, um Trauerbewältigung ebenso wie um nötige Hilfe für Scheidungskinder, sagt der Koordinator von „Netzwerk Tirol hilft“, Herbert Peer. Jährlich gebe es etwa 2000 Hilfsansuchen, sehr oft sind Kinder und Jugendliche Leidtragende nach Schicksalsschlägen.

Gerade vor Weihnachten wird persönliche Not noch offensichtlicher, gerade auch für die Betroffenen selbst – und noch größer als sonst ist auch die Hilfs- und Spendenbereitschaft der Bevölkerung. Die Spenderinnen und Spender könnten sich aber zu 100 Prozent sicher sein, dass ihr Geld (für die Spende gilt auch eine Steuer-Absetzbarkeit) bei wirklich Bedürftigen ankommt.

Bei verschiedenen Aktionen etwa von Vereinen, Firmen (etwa auch statt Weihnachtsgeschenken an Mitarbeiter) oder Privaten wird das ganze Jahr über Geld gesammelt. Als besonderer Höhepunkt findet heuer am 21. Dezember ab 18 Uhr erstmals die „Weihnacht unterm Tiroler Sternenhimmel am Birkenberg“ statt. Ein vorweihnachtlicher Open-Air-Benefizabend für alle Hilfsbereiten (um großzügige Spenden wird gebeten) unter freiem Himmel, um gemeinsam Gutes zu tun. Auf der Bühne werden KünstlerInnen wie Die Trenkwalder, Marc Hess, Gregor Bloéb, Nina Proll, die Sängerin Tanyc oder Acts der Musikschule Telfs zu sehen sein.

Die zauberhafte Atmosphäre rund um die Kirche am Birkenberg mit dem acht Meter hohen Christbaum schafft die einmalige Kulisse für diesen besonderen Abend. Die Gäste können sich auf ein mehr als einstündiges, stimmungsvolles Programm freuen, das von festlichen Weihnachtsklängen bis hin zu zeitlosen Klassikern reicht.