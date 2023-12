Mehr als 50 Zentimeter Neuschnee und Glatteis: Es wird tiefwinterlich in Teilen Tirols

Zum ersten Adventwochenende kündigen sich ergiebige Schneefälle an. Hauptbetroffen ist Osttirol und der inneralpine Raum vom hinteren Ötztal über die Brennerregion bis ins hintere Zillertal. Zudem wird es winterlich kalt.

Innsbruck – Pünktlich zum meteorologischen Winterbeginn wird es tief winterlich: Schnee, Schneeregen und Regen mit örtlicher Glatteisgefahr werden für die kommenden Tage prognostiziert. Hauptbetroffen ist Osttirol und der inneralpine Raum vom hinteren Ötztal über die Brennerregion bis ins hintere Zillertal.

Für Teile Osttirols gab die GeoSphere Austria am Freitag und Samstag Wetter-Warnstufe Orange (Stufe 3 von 4) aus. Südlich des Inntals würden auf den Bergen 40 bis 60 Zentimeter Neuschnee hinzukommen. In Osttirol sei in höheren Lagen verbreitet mit 60 bis 80 Zentimeter zu rechnen.

„Schnee – auch in größeren Mengen – ist in Tirol nichts Ungewöhnliches. Dennoch gilt es, besonders im Straßenverkehr Vorsicht walten zu lassen und die Geschwindigkeit den Gegebenheiten anzupassen“, betont Elmar Rizzoli, Leiter des Tiroler Zentrums für Krisen- und Katastrophenmanagement. Äste könnten von Bäumen abbrechen. „Es gilt daher besondere Vorsicht in Wäldern, Parks und Alleen. Achten Sie zudem auf mögliche Dachlawinen“, appellierte Rizzoli.

Lawinengefahr steigt

Aufgrund der prognostizierten Neuschneemengen steigt zudem die Lawinengefahr in ganz Tirol. „Wir beobachten die Situation laufend und werden gegebenenfalls die Lawinengefahrenstufe erhöhen. Auf jeden Fall ist für Wintersportlerinnen und Wintersportler auch an diesem Wochenende erhöhte Vorsicht und Zurückhaltung abseits der gesicherten Pisten geboten“, erklärt Christoph Mitterer vom Lawinenwarndienst des Landes Tirol.

Viel Neuschnee wird auf eine schwache Altschneedecke abgelagert, beschrieben die Experten den wesentlichen Grund für die erhöhte Gefahr für Schneebretter. Der Neuschnee und die verbreitet entstehenden, teils großen Triebschneeansammlungen könnten leicht ausgelöst werden oder vereinzelt spontan abgleiten. Gefahrenstellen würden oberhalb der Waldgrenze sowie im Bereich der Waldgrenze liegen, Lawinen meist mittelgroß ausfallen.

Ergiebiger Schneefall am Samstag

Am Samstag liegt das Tiefdruckzentrum über Norditalien. Anhaltend ist es überall dicht bewölkt mit verbreitetem, teils ergiebigem Schneefall. „Am Samstag kann es in ganz Österreich für einige Stunden schneien, auch stark“, so Geosphere. Die großen Schneemengen können auf Straßen und Bahnlinien für Probleme sorgen.

Am Sonntag klingt der Schneefall rasch ab, und zumindest zeitweise scheint die Sonne. Besonders im Westen und Süden dürfte es sogar ein strahlend sonniger Wintertag werden. Es bleibt ganztags kalt, bei Höchsttemperaturen zwischen minus 4 und plus 1 Grad. (TT.com, sami)