Dreitägige Warnstreiks im Handel gestartet: Auch in Tirol wird gestreikt

Da die Verhandlungen auch in der vierten Runde gescheitert sind, führt der Handel seit Donnerstag Warnstreiks durch. Bis inklusive Samstag soll die Arbeit immer wieder stundenweise niedergelegt werden. Auch in Tirol wird gestreikt. Für Samstag ist in Innsbruck eine Kundgebung geplant.

Wien, Innsbruck – Die heurigen Kollektivvertragsverhandlungen bergen viel Zündstoff. Von heute bis inklusive Samstag finden österreichweit in mehr als 300 Handelsgeschäften Warnstreiks statt, in denen die Beschäftigten einige Stunden ihre Arbeit niederlegen. Bestreikt werden alle Branchen vom Buchhandel über große Modeketten bis hin zu Supermärkten, sagte GPA-Chefverhandlerin Helga Fichtinger am Donnerstag. Damit fallen die Warnstreiks mitten in den Start der Adventzeit.

📽️ Video | KV-Verhandlungen und Warnstreiks

Kundgebung am Samstag in Innsbruck

Auch im Tiroler Handel wird gestreikt, erklärt der ÖGB in einer Aussendung. Am Samstag soll es dann auch zu einer Kundgebung vor dem Innsbrucker Einkaufszentrum Sillpark kommen. Im Tiroler Handel sind rund 50.000 MitarbeiterInnen beschäftigt, der Großteil sind Frauen.

„Die Beschäftigten werden alles daransetzen, um eine gute Gehaltserhöhung über der Inflation und einen fairen Kollektivvertragsabschluss zu erhalten. Mit den jetzt stattfindenden Warnstreiks senden wir ein deutliches Signal an die Arbeitgeber: Wir lassen nicht locker, bis ein faires Angebot auf dem Verhandlungstisch liegt“, so Philip Pollak, Regionalsekretär der Gewerkschaft GPA für den Handel in Tirol.

Wo gestreikt wird bleibt offen

Ein Warnstreik ist im Unterschied zu einem Streik zeitlich befristet. Am Donnerstag in der Früh legten die Handelsangestellten etwa bei Interspar ihre Arbeit für einige Stunden nieder. Eine Liste der bestreikten Unternehmen will die Gewerkschaft nicht veröffentlichen – einerseits wegen des Überraschungseffekts, andererseits, weil die Arbeitgeber versuchen würden, Beschäftigte einzuschüchtern und aufzufordern, dass sie sich am Streik nicht beteiligen sollen, sagte Fichtinger im Ö1-„Morgenjournal“ des ORF.

Arbeitgeber-Chefverhandler Rainer Trefelik widerspricht dem: „Wenn es ein Fehlverhalten geben sollte, bitte klar sagen, hier gibt es ein Problem. Aber einen Generalverdacht einfach nur in den Raum stellen nach der Methode, es wird schon was hängenbleiben, das ist entschieden zurückzuweisen.“

Noch kein neuer Gesprächstermin

Am Dienstag waren die Gespräche über einen neuen Gehaltsabschluss im Handel in der vierten Runde erneut gescheitert. Zuerst hatte es noch ganz gut ausgesehen, aber letztlich lagen die Vorstellungen der Sozialpartner noch zu weit auseinander. Boten die Arbeitgeber ursprünglich ein Gehaltsplus von 5 Prozent und eine Einmalzahlung von 800 Euro, so sind es mittlerweile 6 Prozent sowie eine einmalige Prämie von 1000 Euro. Auch die Gewerkschaft bewegte sich und reduzierte ihre Forderung von 9,5 Prozent und einen Fixbetrag von monatlich 40 Euro auf 9,4 Prozent zuzüglich 15 Euro Fixbetrag. Einmalzahlungen lehnen die Arbeitnehmervertreter aber ab.

Der Handels-KV ist einer der größten Kollektivverträge in Österreich und betrifft rund 430.000 Angestellte und Lehrlinge im Einzel-, Groß- und Kfz-Handel. 70 Prozent aller Beschäftigten im Handel sind Frauen. Mehr als ein Drittel davon arbeitet Teilzeit.

