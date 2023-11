Erlebnisberg Gaislachkogl in Sölden

Das exklusive Gourmet-Restaurant ice Q findet sein Zuhause in einem durch und durch spektakulären Glaskubus-Ensemble. Entworfen von Architekt Johann Obermoser, dem Gestalter kühner Bauten in Söldens Skiwelt, hat es einst die Location-Scouts für Spectre dermaßen begeistert, dass Monate später Daniel Craig, Léa Seydoux und Co. am Gaislachkogel aufschlugen. Heute zieht es neben Filmfans vor allem Foodies aus nah und fern in das exquisite Restaurant (2 Hauben/13 Punkte von Gault & Millau 2024). Dank seiner genialen Architektur verspricht das ice Q an klaren Tagen faszinierenden Aus- und Weitblick bis in die Dolomiten im Süden oder zur nördlich gelegenen Zugspitze.