Arbeitsunfall in St. Johann: 57-Jährige stürzte über Treppengeländer sieben Meter in die Tiefe

St. Johann in Tirol – Eine 57-Jährige wurde Donnerstagfrüh bei einem Arbeitsunfall in St. Johann schwer verletzt. Die Österreicherin war gegen 7.30 Uhr mit Reinigungsarbeiten in einem Gebäude beschäftigt. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte die Frau über ein Treppengeländer und fiel rund sieben Meter in die Tiefe, teilte die Polizei mit.