Gut zu wissen: Das ändert sich bei den Öffis in Tirol

Am 10. Dezember ändern sich für viele Öffi-Nutzer in die Tirol die Abfahrtszeiten. Mit dem Fahrplanwechsel wird zum Beispiel das Schienenangebot um 600.000 Kilometer pro Jahr erweitert. Die Bus-Takte werden vermehrt auf die Zeiten der Züge abgestimmt. Was sich im Detail ändert, haben wir in einer Übersicht zusammengestellt.