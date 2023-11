Krampusumzüge, Saison-Opening in St. Anton und Eli Preiss in Innsbruck: Das ist am Wochenende los in Tirol

Der erste Advent steht vor der Tür – auch Nikolaus ist nicht mehr weit entfernt. Dementsprechend schaurig geht es in Tirol am Wochenende zu, wenn uns bei diversen Krampusumzügen das Fürchten gelehrt wird. Auch abseits der zotteligen Gestalten ist einiges los am Wochenende. Ganze drei Tage lang wird in St. Anton das Ski-Opening gefeiert, der Wiener Shootingstar Eli Preiss kommt für ein Konzert zu uns und Partytime steht auch bei der Kinderdisco auf dem Pogramm.

📅 FREITAG (1. Dezember)

Positive Vibes in Innsbruck

Anlässlich des diesjährigen Welt-Aids-Tages am Freitag veranstaltet das Zentrum Sexuelle Gesundheit Tirol (früher AIDS-Hilfe Tirol) in der p.m.k. ein Charity-Event mit einem umfangreichen Programm. Es treten unter anderem auf „The Young Janes“, „DJ Henrik“ sowie die Dragshow der Amazonen Naomi King und Wally Quinn. Mehr dazu HIER.

21. Bergfilmfestival in Zirl

Am Freitag, findet die 21. Auflage des Bergfilmfestivals statt, präsentiert von der Alpenvereinsjugend Zirl im B4 Kultur- und Veranstaltungszentrum. Einlass ist ab 18 Uhr, der Filmbeginn um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. Alles weitere dazu HIER.

Lesung: „Was über Frauen geredet wird“ in Haiming

Die Rapperin und Spoken Word Performerin Mieze Medusa steht seit 2002 auf internationalen Bühnen und hat ihren MC-Namen in die Prosa mitgenommen. Ihr Debütroman „Freischnorcheln“ erschien 2008. Mit ihrem aktuellen Werk „Was über Frauen geredet wird“, kommt die Künstlerin am Freitag nach Haiming. Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr in der Bibliothek Haiming. Mehr Informationen dazu HIER.

Doris Mitterbacher aka. Mieze Medusa kommt für eine Lesung am Freitag nach Haiming. © Claudia Rohrauer

Marc Hess Gospel Singers in Lienz

Die Marc Hess Gospel Singers sorgen am Freitag in Lienz für vorweihnachtliche Stimmung. Die ZuhörerInnen erwartet ein stimmgewaltiges, 20-köpfiges Ensemble inklusive Liveband, das traditionelle Black Gospel Musik mit Pop-, Soul- und Blues-Elementen verbindet. Los geht's um 19 Uhr. Alle Infos dazu HIER.

Marc Hess und seine Gospel Singers werden am Freitag in Osttirol für gute Stimmung sorgen. © Martin Veternik

„A Scottish Christmas“ in Seefeld

Bereits zum zweiten Mal lädt die Region Seefeld ab 19 Uhr zu einer ganz besonderen Weihnachtserfahrung in die Pfarrkirche Seefeld. Bei „A Scottish Christmas“ wird die Schönheit der schottischen Kultur nach Tirol gebracht. Die Veranstaltung wird in Zusammenarbeit mit der Band „Lagana" präsentiert. Von traditionellen Dudelsackklängen bis hin zu Weihnachtsliedern wird „Lagana" die Bühne mit Energie und Leidenschaft erfüllen. Beginn ist um 19 Uhr, alle Infos dazu HIER.

TT Digitalabo: 1 Monat um nur € 1,- inkl. TT-ePaper und tt.com plus Zum Angebot Weitere Infos

Tuiflschaug’n in Mieders

Rasselnde Ketten, lodernde Feuer, zottelige Gestalten mit kunstvoll geschnitzten, furchteinflößenden Masken und tausende Zaungäste werden viele Gemeinden am Wochenende wieder in wahre Hexenkessel verwandeln. In Mieders laufen am Freitag die Teufel auf. Es werden über 150 Tuifl und Krampusse erwartet. Nach dem Lauf gibt es einen Ausklang mit DJ Pat Davis. Bars und Verpflegungsstationen sorgen für das leibliche Wohl. Beginn ist um 18 Uhr. Mehr dazu HIER.

Ellmi s zauberhafter Bergadvent

An drei Wochenenden im Advent verwandelt sich der Hartkaiser in ein Weihnachtswunderland. In der Winterwelt rund um das Panoramarestaurant Bergkaiser/Kaiserlounge führt ein mit Fackeln beleuchteter Winterwanderweg zu verschiedenen Weihnachtshütten mit Produkten aus der Region Wilder Kaiser. Der Auftakt ist am Freitag um 16.30 Uhr. Alles dazu HIER.

Am Freitag findet der Auftakt zu Ellmi s zauberhaftem Bergadvent statt. © Sabine Holaubek

📅 FREITAG bis SONNTAG (1. bis 3. Dezember)

Saison-Opening St. Anton am Arlberg

Von Freitag bis Sonntag wird drei Tage lang der Auftakt der Wintersaison in St. Anton am Arlberg gefeiert. Zu den Highlights zählt unter anderem am Freitagabend ab 17 Uhr die Silent Disco am Griesplatz. Auf drei Bühnen mit verschiedenen Bands & DJs wird an allen drei Tagen im Dorf Festivalstimmung aufkommen. Das Arlberg Safety Camp ermöglicht zudem ein Auffrischen der Kenntnisse und einen Wintercheck des Equipments. Das ganze Programm findet man HIER.

Drei Tage lang wird in St. Anton am Arlberg das Opening gefeiert. © TVB St. Anton am Arlberg, Patrick Bätz

Ski-Openings auf den Tiroler Pisten Einige Skigebiete starten am Wochenende in die neue Saison. Eine Liste davon haben wir HIER zusammengestellt.

Offtanz in Innsbruck

OfftanzTirol ist ein international tätiges KünstlerInnen-Kollektiv, das sich aus professionellen zeitgenössischen TänzerInnen, ChoreografInnen und Tanz-, Kunst- und Kulturinteressierten zusammensetzt. Die Gruppe jugendlicher Mädchen zwischen 14 und 16 Jahren lädt dazu ein, sie auf halbem Weg zwischen Kindheit und Erwachsensein zu treffen: Im Stück reichen sie den ZuseherInnen die Hand und gewähren Einblick in ihre Gedanken- und Gefühlswelt. Wie geht es den jüngsten Mitgliedern der Generation Z? Sind ihre Themen so anders als die der vorangegangenen Generationen? Das Stück akzeptiert Ambivalenzen, Unsicherheiten und Widersprüche. Aufführungen gibt es an allen drei Tagen. Am Freitag um 10 Uhr, Samstag um 20 Uhr und Sonntag um 19 Uhr. Mehr dazu HIER.

© Brux

Ausstellung „Vom kleinen Saurier zum Ritter Rost“ in Hall

Eine illustre Gästeschar besucht die Burg Hasegg: der ängstliche Ritter Rost, das mutige Burgfräulein Bö und der freche Feuerdrache Koks. Normalerweise bewohnen sie eine eiserne Burg und erleben fabelhafte Abenteuer in Schrottland. Ihr Erfinder ist der deutsche Zeichner und Autor Jörg Hilbert. Sein Frühwerk zeigte Hilbert dem Tiroler Künstler Paul Flora. Über dessen Nachlass kamen die Zeichnungen in der Bibliothek des Ferdinandeums kürzlich wieder zum Vorschein. Es geht also auf eine Reise in den Fabelwesenwald zu Ritter Rost und seinen Freunden. Öffnungszeiten sind jeweils von 10 bis 17 Uhr. Weitere Infos gibt es HIER.

Fräulein Bö mit sprechendem Hut, Koks der Drache und Ritter Rost mit seinem Teddybär. © Jörg Hilbert, Annette Benz Verlag

Weihnachtsmärkte in Tirol Alle Informationen und Öffnungszeiten der acht Christkindlmärkte von „Advent in Tirol“ gibt es unter www.adventintirol.com ⭐Bergweihnacht Innsbruck Altstadt und Marktplatz: 15. Nov. bis 23. Dez., tägl. 11 bis 20 Uhr (Gastronomie bis 21 Uhr);

Maria-Theresien-Straße: 25. Nov. bis 6. Jän., tägl. 11 bis 20 Uhr (Gastronomie bis 21 Uhr), 24. Dez. bis 15 Uhr, 31. Dez. bis 19 Uhr;

Hungerburg: tägl. 24. Nov. bis 6. Jän., Mo bis Fr 13 bis 18 Uhr, Sa, So und feiertags 12 bis 19 Uhr, 24. Dez. 12 bis 15 Uhr, 31. Dez. 12 bis 17 Uhr, ab 25. Dez. Sa, So und feiertags nur bis 18 Uhr.

St. Nikolaus: 24. Nov bis 31. Dez. tägl. 16 bis 21 Uhr;

Wilten: 24. Nov bis 22. Dez. tägl. 16 bis 20 Uhr ⭐St. Johanner Weihnachtsmarkt Jeden Freitag, Samstag & Sonntag von 01.12.2023 - 24.12.2023. An den vier Adventswochenenden, Fr bis So, ab 12 Uhr, am 24.12. ab 10 Uhr ⭐Weihnachtsmärkte in Seefeld Seefelder Weihnachtsmarkt: 1. Dez. bis 6. Jän., tägl. 14 bis 21 Uhr;

Leutascher Museumsadvent und Christkindlmarkt: 03., 10. und 17.12. ab 15 Uhr ⭐Rattenberger Advent Jeden Freitag, Samstag & Sonntag von 24.11.2023 - 17.12.2023; Fr ab 16 Uhr, Sa ab 13.30 Uhr, So ab 15 Uhr ⭐Haller Adventmarkt 24.11.2023 - 23.12.2023; Mo-Fr 15 bis 20 Uhr; Sa 10 bis 20 Uhr; So 13 bis 20 Uhr; 8. Dez. 10 bis 20 Uhr; Gastrostände haben tägl. bis 21 Uhr geöffnet ⭐Weihnachtsmarkt Kufstein Weihnachtsmarkt im Stadtpark: 24. Nov. bis 23. Dez., Mi bis Fr 16 bis 20 Uhr, Sa/So und Feiertag 14 bis 20 Uhr, Mo/Di Ruhetag

Weihnachtszauber auf der Festung Kufstein: 25. Nov. bis 17. Dez., jeweils Sa und So 11 bis 19 Uhr ⭐Schwazer Adventmarkt 24.11.2023 - 23.12.2023; geöffnet an allen Wochenenden von Fr bis So sowie am 4. und 7. Dezember, 16 bis 21 Uhr (sonntags und 04.12. bis 20 Uhr) ⭐Achensee Weihnacht Pertisau, jeden Donnerstag, Freitag, Samstag & Sonntag von 23.11.2023 - 17.12.2023

📅 SAMSTAG (2. Dezember)

Science Busters: Planet B in Innsbruck

Die Science Busters, „die Kelly-Family der Wissenschaft“, stellen Fragen der Physik, Chemie, Astronomie und Biologie – auf unterhaltsame Art und Weise. Im Rahmen ihres 15-Jahr-Bühnenjubiläums steht am Samstag ein Auftritt im Innsbrucker Treibhaus auf dem Programm. Karten gibt es HIER.

Wissenschaft und Hummor: Die Science Busters kommen am Samstag ins Treibhaus. © Böhm Thomas

Krampustreiben in Seefeld

Am Samstag geht das Seefelder Krampustreiben in die 14. Runde. Ab 19 Uhr ziehen 22 Tuiflgruppen aus ganz Österreich, Südtirol und der Schweiz durch die Seefelder Fußgängerzone und genießen es, ganz Krampus sein zu dürfen. Mehr dazu HIER.

Kathreinelarzeit in Sautens

Am Samstag ab 17 Uhr findet der traditionelle Kathreinelar Lauf im Kalkofen Sautens statt. Es wird ein großes Erlebnis für alle BesucherInnen versprochen. Mit Licht, Ton und Pyroeffekten wird der Lauf zu einem Spektakel. Im Partyzelt sorgen dann DJ „Mista Two“ und die Band „Golden Goat“ für Stimmung. Infos dazu HIER.

Sellroaner Tuifllauf mit Nikolauseinzug

Zu Beginn der Adventszeit findet am Samstag der Sellroaner Tuifllauf statt. Das Programm beginnt voraussichtlich um 17 Uhr in der Melach-Arena in Sellrain mit dem Nikolauseinzug. Um 18 Uhr folgt der Tuifllauf mit mehreren Gruppen aus der Umgebung. Im Anschluss an die Vorführung gibt’s Kiachl, Würstchen und heiße Getränke. Mehr dazu HIER.

Nachtschicht Revival in der Innsbrucker Music Hall

Zurück in die 2000er heißt es am Samstag beim Nachtschicht Revival in Innsbruck. Beim Clubbing kann an einem Abend nochmal in Nostalgie geschwelgt werden, wenn die Nachtschicht in der Original-Location gefeiert wird. Beginn ist um 21 Uhr. Tickets gibt es HIER.

Nuistifter Tuifllauf

Die Nuistifter Tuifl veranstalten ihren großen Tuifflauf heuer am Samstag am Neustifter Dorfplatz. Beginn ist um 18 Uhr mit dem Nikolauseinzug, ab 19 Uhr treiben dann die Nuistifter Tuifl gemeinsam mit weiteren Gastgruppen aus ganz Tirol ihr Unwesen. Für Verpflegung ist gesorgt. Alles dazu HIER.

King Tree and the Earthmothers in Kufstein

Zum zehnjährigen Bestehen des Feel! Kulturverein kommen die Psychedelic Rocker „King Tree and the Earthmothers“ am Samstag für ein Konzert in die Kulturfabrik Kufstein. Beginn ist um 20 Uhr. Karten und Informationen gibt es HIER.

Tiroler Operettenadvent und Weihnachtsmarkt in Matrei

Besinnlich und musikalisch wird der Advent am Samstag in Matrei am Brenner gefeiert. Mit dem Operettenadvent stellt sich das Wipptal feierlich auf Weihnachten ein. Los geht es mit der Weihnachtsaufführung im Gemeindesaal Pfons . Im Mittelpunkt steht das Symphonieorchester der LMS Wipptal, das auch bekannte Operettenmelodien spielt. Hirten, Engel und Tänzerinnen betreten die Bühne, sobald das Krippenspiel beginnt. Ab 19 Uhr wird das Programm mit der Adventmarkt-Eröffnung fortgesetzt. Informationen zum Ablauf HIER.

Reuttener Krampusumzug

Das 20-jährige Jubiläum der Reuttener Tuifl steht an. Unter dem Motto „Back to the roots“ findet der Lauf am Samstag ab 17 Uhr statt. Start ist bei der Brauunion Reutte. 30 Gruppen mit über 600 furchterregenden Krampussen haben sich angekündigt. Mehr Informationen dazu HIER.

🎭 Aktuell am Tiroler Theaterkalender ➤ Aktuelles Programm unter: theaterverbandtirol.at ➤ Weitere Stücke, Spieltermine und mehr Infos: theaterverbandtirol.at

📅 SAMSTAG und SONNTAG (2. und 3. Dezember)

Kunst- und Designmarkt in Innsbruck

Der Kunst- und Designmarkt ist am Wochenende wieder in Innsbruck zu Gast. Ihn der Messe Innsbruck können Gäste entdecken, stöbern und genießen. Rund 100 AusstellerInnen präsentieren einzigartige Produkte, neue Designs und faire Erzeugnisse. An beiden Ausstellungstagen ist der Designmarkt jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Alle Informationen dazu gibt es HIER.

Zwei Tage steht in der Messe Innsbruck das Thema Kunsthandwerk im Mittelpunkt. © Kunst und Designmarkt

📅 SONNTAG (3. Dezember)

Riebig und Fein in Ötztal

Auch im heurigen Advent laden der Ötztaler Heimatverein, der Tiroler Volksmusikverein und die Ötztaler Museen am Sonntag von 14.30 bis 17 Uhr wieder zum stimmungsvollen Beisammensein in die Stuben des Ötztaler Heimatmuseums. Regionale und hausgemachte Köstlichkeiten sorgen für das leibliche Wohl. Insgesamt stehen heuer vier Stuben zur Verfügung, in denen Volksmusikgruppen musizieren und zum gemeinsamen Singen einladen. 2023 darf sich das Publikum freuen auf “Jung und Frisch” aus Tirol, “Mia und mei Bruada” aus Bayern, die “Ötztaler Adventbläser”, den “Oberlandler Dreiklang” aus dem Tiroler Oberland, und “Vierklee” aus der Wildschönau freuen. Mehr dazu HIER.

Nikolauseinzug und Krampuslaufen in Igls

Beginn ist um 17 Uhr mit dem Nikolauseinzug, bevor um 17.45 Uhr der Krampuslauf von über 50 Krampusse in traditionellen, selbst geschnitzten Masken zu sehen ist. Mehr dazu HIER.

Kinderdisco in Innsbruck

Sonntagnachmittag von 15 bis 18 Uhr wird in der Mausefalle in Innsbruck Party gemacht. Die Kinderdisco findet statt. Kinder ab 3 Jahre, deren Freunde, Eltern, Geschwister und Begleitung sind herzlich willkommen. Auch der Nikolaus wird sich die Ehre geben. Mehr dazu HIER.

Krampusumzug in Lienz

Auch in Osttirol wird am Sonntag der Einzug des Krampus gefeiert. Der Krampusverein Lienz lädt zum fürchterlichen Treiben ein. Beginn am Johannesplatz ist um 19.30 Uhr. Infos HIER.

Eli Preiss „(nicht) ganz allein“ Tour in Innsbruck

Der Wiener Shootingstar der Rap-Szene Eli Preiss kommt am Sonntag für ein Konzert in die p.m.k. Die Musikerin bewegt sich fernab gängiger Genre-Konventionen und definiert Musik auf ganz eigene Art und Weise neu. Als Support ist Donna Savage mit an Bord. Beginn ist um 20 Uhr, Karten gibt es HIER.

Bébé Symphonique in Schwaz

Eine Klang- und Bilderreise für Babies und Kleinkinder von null bis 36 Monaten mit dem Montréal Symphonie Orchester kann am Sonntag im Your Dome in Schwaz erlebt werden. Musik mit einem Baby oder Kleinkind zu erleben, ist eine einzigartige und bewegende Erfahrung. Sie steigert das Wohlbefinden und stimuliert alle Sinne der Kleinen. Bébé Symphonique besteht aus sieben Musikstücken, die Simon Leclerc speziell für Kleinkinder komponierte und durch das Orchestre Symphonique De Montréal eingespielt wurden. Beginn ist um 10.45 Uhr, mehr dazu HIER. (TT.com)