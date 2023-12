ORF-Audiostrategie bringt Ö1-Moderation und Online-Playlists

"Nach hundert Jahren ist Radio so wichtig und relevant wie nie", zeigte sich ORF-Generaldirektor Roland Weißmann mit Verweis auf 4,7 Millionen tägliche ORF-Radiohörerinnen und -hörer bei einem Pressegespräch überzeugt. Damit das auch so bleibt, habe ORF-Radiodirektorin Ingrid Thurnher schon vor mehreren Monaten einen "großen Strategieprozess" aufgesetzt. "Die Strategie ist klar: Fenster aufreißen und mit dem Publikum kommunizieren", so Weißmann.

Die Kommunikation mit dem Publikum übernimmt bei Ö1 künftig eine Person, die montags bis freitags durch den Tag führt. "Es werden ganz sicher prominente Stimmen sein", so Thurnher. Eine Umstellung für die Hörerinnen und Hörer hält auch die Sendeleiste von 16 bis 17 Uhr bereit: Sie wird nach Themen strukturiert. Am Montag steht die Wissenschaft im Zentrum ("Science Arena"), am Dienstag Literatur ("Tonspuren"), am Mittwoch Religion und Ethik ("Im Fokus"), am Donnerstag Gesundheit ("Am Puls") und am Freitag Talk ("Im Gespräch"). Gemeinsam mit einer Bündelung der Ö1-Newsmagazine "Saldo" und "#doublecheck" direkt nach dem "Abendjournal" soll so für mehr Klarheit gesorgt sein. Hochwertige Ö1-Inhalte sollen zunehmend für die Online-Nutzung - etwa in Form von Podcasts - aufbereitet werden.