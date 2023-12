Von der Butterseite bis Bolivien: Tiroler Toni Gutheinz hilft weit über die Grenzen hinaus

Reutte – „Ich bin selbst auf die Butterseite des Lebens gefallen, also möchte ich einen Beitrag leisten, dass es auch anderen gut geht.“ Das sagt Toni Gutheinz, der als pensionierter NMS-Lehrer wegen seines sozialen Engagements mittlerweile weit über das Tannheimer Tal hinaus bekannt ist. Die Liste reicht von Deutschkursen für Geflüchtete über Unterricht in Simbabwe bis zu einigen Jahren politischer Tätigkeit als parteifreier Bürgermeister in seiner Heimatgemeinde Zöblen.

In seiner Heimat ist der Pensionist im Hilfsverein Tannheimer Tal aktiv. Jedes Jahr wird am 17. September mit zahlreichen Vereinen ein Fest für das gesamte Tal organisiert. Der „Talfeiertag“, der aus dem Gedenken an die Abwehr der Bayern und Franzosen im Jahr 1796 entstand, wurde mit der 200-Jahrfeier 1996 zu einem „Fest des Dankes“ umgedeutet. Die Obmannschaft für den Verein hat Gutheinz seit der Gründung des Vereines über. „Ich habe mir gedacht, wenn ich nicht mehr unterrichte, wem erkläre ich jetzt die Welt?“, so der 68-Jährige mit einem Augenzwinkern. Mit den Einnahmen des Fests werden Menschen im Tannheimer Tal unterstützt, die in Not geraten sind. „Das funktioniert schnell, unbürokratisch und so diskret, dass die Menschen ihr Gesicht wahren können.“ Respekt und Achtung vor den Menschen sind Grundwerte, die Toni Gutheinz bei all seinem Tun wichtig sind. (TT)