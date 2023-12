Öffi-Aktionsjahr geht bald zu Ende

Von Jänner bis Dezember gibt es alle Tiroler Klimatickets zum vergünstigten Preis. Öffi-Nutzer:innen und solche, die es noch werden wollen, können die Aktion nur noch im Dezember nützen.

Zehn Prozent Rabatt auf alle Jahreskarten, die zwischen 1. Jänner und 31. Dezember gekauft werden: Statt bisher 519,60 Euro kostet das Klimaticket Tirol damit 467,64 Euro. Die Ersparnis entspricht etwas mehr als eine Monatsrate: elf Monate zahlen, zwölf Monate mit allen Bussen des VVT und allen Zügen der ÖBB in Tirol fahren. Die Aktion gilt für alle Klimatickets in Tirol: U26, Senioren, Regionen sowie für Jahreskarten in Innsbruck, Schwaz, Kufstein.

Letzte Chance. Will man den reduzierten Preis nutzen, kann man sich noch bis 31. Dezember 2023 den dafür notwendigen Gutscheincode – erhältlich auf der VVT-Homepage – holen. Einzulösen ist der Code entweder direkt im Online-Ticketshop oder im KundInnencenter in Innsbruck. Die zehn Prozent werden nicht automatisch vom Preis abgezogen, sondern erst, nachdem man den Code eingibt – das ist noch bis 31.12.2023 möglich. Wichtig: Jahreskarten gelten immer ab dem Monatsersten. Wer sein Ticket online kauft, muss beim Startdatum also 1. Dezember eingeben, um die Aktion noch nutzen zu können. Die Gutscheincodes können ab 1. Jänner 2024 nicht mehr rückwirkend eingelöst werden.

Bus und Bahn im Alltag. Eine Erhebung des Verkehrsclub Österreich zeigte vor kurzem: Tirol hat österreichweit die meisten Öffi-Kilometer pro Kopf. Vor allem das Schienenangebot ist mit den S-Bahnen und ÖBB-Cityjet Express sehr gut. Der stark frequentierte Großraum Innsbruck hat seit dem Sommer vielfach dichtere Takte und mehr Verbindungen. Grund genug, die Öffis mehr zu nutzen. Viel Geld lässt sich vor allem beim Pendeln sparen: wer von Kufstein und Kundl pendelt, spart mit Öffis rund 780 Euro, auf der Strecke Imst-Innsbruck sind es bis zu 3100 Euro. Dazu kommt: mit dem Zug ist man wesentlich schneller als mit dem Auto. Nimmt man etwa den ÖBB Cityjet Express zwischen Innsbruck und Kufstein, beträgt die Fahrzeit nur knapp 45 Minuten.

Drink and Drive. Neben dem täglichen Pendeln bringen die Öffis auch in der Freizeit Vorteile: Nicht nur, wenn man statt langer Parkplatzsuche den Bus ins Skigebiet oder zum Ausflugsziel nimmt. Sondern auch zu später – und flüssiger – Stunde: Drink and Drive ist beim Autofahren tabu, nicht aber mit den Öffis. Gerade in der Adventzeit sollte man nach Glühwein, Weihnachtsfeiern und Co. nicht mehr ans Steuer. Immer samstags, sonntags und feiertags verkehren dafür die Busse und Züge von VVT und ÖBB durch (fast) ganz Tirol.