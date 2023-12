AK-Verhandlungen mit Tiwag erneut gescheitert – Vertragskündigung möglich

Innsbruck – Über den Verein für Konsumenteninformation hatte die Arbeiterkammer (AK) Tirol Ende März Klage gegen den Landesenergieversorger Tiwag eingelegt. Die folgenden Gespräche zwischen AK und Tiwag fanden bisher keine Einigung. Laut Forderung der Tiroler AK soll der Strompreis unter 10 Cent pro kWh sinken: „Das Angebot der Tiwag war aber letztlich nicht zu akzeptieren. Es sollte lediglich Einmalzahlungen an die Kunden geben und dafür sollten wir alle Verfahren einstellen. Es braucht eine Preissenkung für die Zukunft, klare, gesetzeskonforme Tarife und Transparenz. Der ganze Bonus- und Einmalzahlungs-Wildwuchs gehört endlich abgestellt“, so AK- Präsident Zangerl in einer Aussendung.

Das Vergleichsangebot der Tiwag nach der ersten Gerichtsverhandlung sah eine Einstellung aller Verfahren seitens der AK an. Zudem sollte ein Vergleich akzeptiert werden, bei der KundInnen eine Einmalzahlung erhalten hätten. „Einmalzahlungen verpuffen ohne jeden Effekt, das haben die letzten Jahre mehr als deutlich gezeigt. Die Kunden brauchen auch keine Almosen, sondern haben das Recht auf einen transparenten und zukunftssicheren, niedrigen Strompreis“, so der AK-Präsident.

Zangerl kritisiert zudem, dass der von der Tiwag bereits im Oktober angekündigte Preis von 12,7 Cent pro kWh ab Jänner 2024 kein transparenter Tarif ist, sondern lediglich ein durch Boni „künstlich geschaffener Preis“. Angesichts von 1,4 Milliarden Euro an Rücklagen sei diese Herangehensweise nicht verständlich: „Die Kosten für einen Strompreis unter 10 Cent wären jedenfalls geringer für die Tiwag, als das, was auf sie zukommt, sollte sie die Klagen verlieren“, so Zangerl.

Laut Zangerl plane die Tiwag nun den Vertrag mit all jenen KundInnen zu kündigen, die noch nicht in den neuen Vertrag gewechselt sind. Rund 90.000 Personen wären davon betroffen. „Wir werden diese Kündigungen, so sie tatsächlich kommen, nicht so einfach hinnehmen und auf ihre Rechtswirksamkeit prüfen“, so Zangerl. Die AK Juristen raten betroffenen KundInnen, in das neue Angebot der Tiwag zu wechseln oder einen möglichen Alternativanbieter zu wählen, bis die juristischen Fragen geklärt sind. (TT.com)

