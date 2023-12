AK-Verhandlungen mit Tiwag ohne Ergebnis – Einmalzahlung für PrivatkundInnen angekündigt

Die Tiwag hat am Freitag als „Stromkostenausgleich“ eine Einmahlzahlung für ihre PrivatkundInnen von rund 100 Euro angekündigt. Dem zuvor gingen Verhandlungen mit der AK die eine Senkung auf unter zehn Cent/kWh.

Innsbruck – Der landeseigene Tiroler Energieversorger Tiwag hat am Freitag als „Stromkostenausgleich“ eine Einmalzahlung für PrivatkundInnen angekündigt. Wie es seitens der Tiwag hieß, werde diese für den Durchschnittshaushalt rund 100 Euro betragen, weitere Details wie Zeitpunkt der Auszahlung seien noch offen, hieß es. Dem vorangegangen waren Verhandlungen mit der Arbeiterkammer (AK) über eine Strompreissenkung. Die AK wollte einen Preis von unter zehn Cent/kWh erreichen.

Die Verhandlungen über den Strompreis zwischen AK und Tiwag waren nun gescheitert, die Tiwag will weiter wie bereits angekündigt mit Jahresbeginn einen Strompreis von 12,7 c/kWh netto (15,24 c/kWh brutto) anbieten. Kunden müssen dafür in ein "Neuprodukt" umsteigen und erhalten eine Preisgarantie bis 31. Dezember 2024. Für die Einmalzahlung nehme der Energieversorger rund 45 Mio. Euro in die Hand.