Gemeinsam für das Menschenrecht auf Bildung

Vier Tiroler:innen unterstützen mit Bruder und Schwester in Not ein Bildungsprojekt für Kinder in Bolivien.

Seit einigen Tagen sieht man sie auf Plakaten und Videoclips in ganz Tirol: Die Rede ist von Peter Geiger, der in Landeck Graffiti- und Skateboardworkshops organisiert, dem pensionierte NMS-Lehrer Toni Gutheinz, Hackbrettistin Maria Ma und Monika Reindl, der Leiterin des Bildungshauses Osttirol. Was den vier Personen gemeinsam ist, ist die Verbundenheit mit einem Projekt für Kinder in Bolivien, das von Bruder und Schwester in Not gemeinsam mit der bolivianischen Organisation Kawsay Muju (Quechua: „Saat des Lebens“) durchgeführt wird.

Ausstieg aus dem Armutskreislauf durch Bildung

In Villa Flores, einem Viertel im armen Süden der bolivianischen Stadt Cochabamba leben in nächster Nähe zur städtischen Mülldeponie besonders viele sozial benachteiligte Familien. Der Verkauf recycelbarer Materialien wie Plastik und Metall ermöglicht den Menschen, die vom Land in die Stadt gezogen sind, ein bescheidenes Einkommen. Die Kinder der Familien wachsen unter schwierigen Bedingungen auf und haben eingeschränkte Bildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten. Kawsay Muju bietet in Zusammenarbeit mit Bruder und Schwester in Not benachteiligten Kindern nicht nur schulische Unterstützung, sondern auch gesundes Essen und ganzheitliche Fördermöglichkeiten an. Ein Schulabschluss ist für die Kinder von Villa Flores die Möglichkeit, dem Armutskreislauf zu entkommen.

„Bildung heißt für mich Empowerment!“

Das sagt Toni Gutheinz, einer der vier Unterstützer:innen. Der pensionierte NMS-Lehrer aus dem Tannheimertal war selbst in der Entwicklungszusammenarbeit tätig. „Gerade in Ländern des Südens durfte ich beobachten, wie Eltern ihren Kindern durch Bildung ein besseres Leben ermöglichen wollen.“

Monika Reindl, Leiterin des Bildungshauses Osttirol (r.) und Magdalena Wiesmüller, Geschäftsführerin von Bruder und Schwester in Not. © BSIN

Monika Reindl, die als Leiterin des Bildungshauses Osttirol selbst im Bildungssektor tätig ist, meint: „Bildung ist für mich der Weg hinaus in die Welt! Zu Bildung gehören auch soziale und andere Fähigkeiten. Bildung ist die einzige Schraube, an der wir selbst drehen können.“

Bildung ist ein Menschenrecht. „Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung“, heißt es in Artikel 26 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Fast alle Staaten der Welt haben dies Erklärung. „Die Realität sieht anders aus“, sagt dazu Magdalena Wiesmüller, Geschäftsführerin von Bruder und Schwester in Not. „Umso wichtiger ist der Einsatz für Kinder- und Menschenrechte weltweit.“

Bildung ist die Grundlage dafür, dem Armutskreislauf und seinen Folgewirkungen zu entkommen. Das Bildungszentrum von Kawsay Muju in Bolivien steht im Mittelpunkt der Adventsammlung von Bruder und Schwester in Not. So kostet ein Monat Betreuung und schulische Unterstützung für alle Kinder des Zentrums umgerechnet 128 Euro. Mit 40 Euro erhalten alle betreuten Kinder des Zentrums an einem Tag ein warmes Mittagessen.

Originalvideo mit den vier Personen auf www.bsin.at