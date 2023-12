Nach Murenabgang Anfang November: Brennerautobahn wieder frei

Brenner – Nach einem Murenabgang Anfang November auf der A13 der Brennerautobahn ist nun die Sperre der Richtungsfahrbahn Innsbruck wieder aufgehoben worden. Freitagvormittag könne die Fahrbahn geöffnet werden, am Nachmittag heiße es dann endgültig freie Fahrt in beiden Richtungen, teilte die Asfinag in einer Aussendung mit. Unter anderem wurden demnach 20 Stück Rückverankerungen mit jeweils zwölf Meter Länge an den dortigen Mauern eingebaut.